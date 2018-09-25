Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam



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Незабаром Shazam стане вільним від реклами

Компанія Apple завершила покупку додатка для розпізнавання музики Shazam. Про це в понеділок, 24 вересня, повідомляється на сайті компанії.

«З великою любов'ю до музики та інновацій ми дуже раді об'єднати наші команди, щоб надати користувачам ще більше можливостей відкривати музику, переживати з музикою і насолоджуватися музикою», - наводяться в повідомленні слова віце-президента Apple Music Олівера Шусера.

В Apple заявили, що в недалекому майбутньому додаток стане вільним від реклами.

Shazam завантажили більше мільярда людей, ним користуються понад 20 млн разів за день, додали в Apple.

Про намір купити британський сервіс Shazam Apple оголосила в грудні 2017 року за $401 млн. У тому ж місяці повідомлялося, що угода відбулася.

Shazam - додаток, який використовується для ідентифікації музичних композицій у момент їх відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.