Apple заявила, що iPhone 8 має дефект



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Через дефект смартфони можуть довільно перезавантажуватися, припиняти роботу і не реагувати на дотики до екрану

Ідеться про смартфони, які продали в Австралії, Індії, Китаї, США, Новій Зеландії і Японії

Корпорація Apple виявила дефект у невеликій частині вироблених нею смартфонів iPhone 8 і готова його безкоштовно усунути. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті компанії.

Як випливає з документа, йдеться про смартфони даної моделі, які продали в період з вересня 2017 року по березень поточного року в Австралії, Індії, Китаї, США, Новій Зеландії і Японії.



За даними Apple, у невеликого відсотка цих пристроїв материнські плати можуть бути бракованими. Через це смартфони можуть довільно перезавантажуватися, припиняти роботу і не реагувати на дотики до екрану або на спроби ввімкнути їх.



Представники Apple пропонують власникам смартфонів ввести серійний номер пристроїв на сайті, щоб перевірити, чи потрапляють вони під цю програму. В Apple уточнюють, що сервісна акція, яка триватиме протягом трьох років з моменту першого продажу iPhone 8, не торкнеться інших моделей смартфонів, в тому числі iPhone 8 Plus. У компанії не мають наміру усувати інші можливі пошкодження апаратів, які не належать до зазначеного дефекту.