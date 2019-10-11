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    У світі

    У США презентують модифікований варіант бронемашини Stryker

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    Транспортний засіб було названо на честь двох солдатів США, які посмертно отримали медаль &laquo;Medal of Honor&raquo; - У США презентують модифікований варіант бронемашини Stryker
    Транспортний засіб було названо на честь двох солдатів США, які посмертно отримали медаль «Medal of Honor»

    Вдосконалений варіант Stryker (Stryker A1 Medium Caliber Weapon System) має дистанційно керовану систему зброї

    Американська авіакосмічна і оборонна компанія General Dynamics презентує модифікований варіант бронемашини Stryker.

    Про це повідомляє Defence blog, інформує enovosty.com/news.

    Вдосконалений варіант Stryker (Stryker A1 Medium Caliber Weapon System) має дистанційно керовану систему зброї, безпілотну спостережну вежу, модернізовані компоненти силової передачі і оновлену версію корпусу.

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    Нагадаємо, Stryker є броньованою бойовою машиною, зробленою у General Dynamics Land Systems для армії США.

    Транспортний засіб було названо на честь двох солдатів США, які посмертно отримали медаль «Medal of Honor».

    США технології
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