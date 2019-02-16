Астрономи помітили зірковий спалах, яскравість якого перевищує сонячні у мільярди разів



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Вченим вдалося помітити спалах, незважаючи на те, що він був дуже коротким

Світило відноситься до зірок типу T Тельця, класу змінних зірок

Астрономи за допомогою Телескопа Джеймса Кларка Максвелла виявили спалах зірки, яскравість якого перевищує яскравість подібних явищ на Сонці в 10 мільярдів разів. В ході дослідження вчені спостерігали за зіркою JW 566, яка розташовується на відстані 1269 світлових років від Землі в сузір'ї Тільця.

Наголошується, що спалах відбувся ще у 2016 році і «може бути найбільш яскравим з відомих спалахів, асоційованих з молодими зоряними об'єктами», а також «першим корональним спалахом, виявленим у субміліметровому діапазоні».

Світило відноситься до зірок типу T Тельця, класу змінних зірок. На думку дослідників, зірці менше 10 мільйонів років і вона знаходиться у стадії бурхливого зростання. Відзначається, що вченим вдалося помітити спалах, незважаючи на те, що він був дуже коротким. Дослідники вважають, що JW 566 активно аккретує речовину від польового диска, що оточує її, а спалах був пов'язаний з порушенням магнітного поля, що направляє речовину до зірки.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.

Джерело: Дзеркало тижня