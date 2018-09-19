Авіакомпанія в Австралії хоче створити в літаках спортзал, ліжка і ясла



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Qantas розглядає Airbus A350-1000 для польоту, але літак потребує « модифікації »

Авіакомпанія хоче запустити послугу з 2022 року і просить Boeing та Airbus запропонувати літаки для маршруту

Австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що розглядає можливість встановити тренажерні зали на літаках, які будуть здійснювати планові безпосадкові перельоти між Лондоном та Сіднеєм.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, розглядається можливість відкрити на борту літака, який виконуватиме двадцятигодинний рейс, бар, ясла, спальні зони з ліжками.

Авіакомпанія хоче запустити послугу з 2022 року і просить Boeing та Airbus запропонувати літаки для маршруту.

Головний виконавчий директор Алан Джойс сказав BBC, що впевнений у попиті на переліт.

«Бізнесмени та прості пасажири матимуть впевненість у тому, що долетять прямим рейсом, їм не доведеться зупинятись, не знадобляться пересадки, коли щось може піти не так, зекономлений таким чином час також дуже важливий», - зазначив він.

У березні авіакомпанія розпочала безпосадкові польоти між Лондоном і Пертом (Західна Австралія), рейс триває понад 17 годин.

Із моменту запуску рейси в середньому були на 92% заповнені, а бізнес-клас - на 94%, заявив Джойс.

Проте, за його словами, поки що не існує літака, який би міг пролетіти з Лондона до Сіднея без посадок.

Qantas розглядає Airbus A350-1000 для польоту, але літак потребує «модифікації», тому що йому «необхідна трохи більша польотна відстань».

Компанія розглядає для маршруту і нову версію Boeing's 777, яку мають випустити до 2022 року.