Blue Origin програла позов до NASA щодо контракту SpaceX

У квітні НАСА уклало зі SpaceX контракт вартістю $2,9 млрд

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса програла позов до НАСА через прибутковий контракт на посадку на місяць астронавта, присудженого SpaceX Ілона Маска на початку цього року, повідомляє CNBC.

Представник Blue Origin, у свою чергу, заявив телеканалу, що позов компанії «висвітлив важливі проблеми безпеки у процесі закупівель для програми, які ще потрібно буде вирішити».

У відповідь на це рішення Ілон Маск виклав у своєму Twitter фотографію з фільму 1995 «Суддя Дредд» з підписом «You have been judged» (у перекладі з англ. «Вас засудили» — прим. ред.).

У квітні НАСА уклало зі SpaceX контракт вартістю $2,9 млрд. Згідно з документом, компанія використовуватиме свою ракету Starship для доставки астронавтів на поверхню Місяця для майбутньої місії НАСА «Артеміда».

Пізніше Blue Origin розкритикувала главу SpaceX Ілона Маска за вкрай небезпечний та ризикований проект польоту на Місяць. Представники компанії Безоса назвали «надзвичайно складним та вкрай ризикованим» проект SpaceX з використанням пілотованого космічного корабля Starship для перевезення астронавтів NASA на поверхню Місяця. У Blue Origin зазначили, що у конкурента при посадці на Місяць буде задіяна "безпрецедентна кількість технологій, розробок і операцій, які ніколи раніше не застосовувалися в Starship".