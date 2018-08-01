Британцям пропонують на місяць відмовитись від соцмереж



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Минулоріч RSPH уже провела подібний флешмоб, який дозволив з'ясувати, що надмірне користування соцмережами спричиняє тривогу та депресію

Британська Королівська спілка громадського здоров'я (RSPH) пропонує користувачам Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat відмовитись від відвідування соцмереж на один місяць.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Відтак, організація пропонує провести флешмоб Scroll Free September.

«Флешмоб допоможе вам побудувати більш здорові, більш збалансовані відносини з соціальними мережами в майбутньому», — вважають у RSPH.

Організація закликає користувачів соціальних мереж відволіктися від перегляду сторінок соціальних мереж протягом вересня 2018 році.

При цьому додатками для роботи і для обміну повідомленнями дозволяється користуватись.

Зазначається, що минулоріч RSPH уже провела подібний флешмоб, який дозволив з'ясувати, що надмірне користування соцмережами спричиняє тривогу та депресію, негативне ставлення до власного тіла, поганий сон, а також страх щось пропустити (FOMO).

RSPH пропонує різні «статуси» охочим долучитися до флешмобу: учасники зможуть відмовитись від користування соцмережами повністю та частково.