Директор WhatsApp пішов у відставку

Ян Кум залишає концерн Facebook

Один із засновників популярного месенджера WhatsApp Ян Кум залишає материнський концерн Facebook. Про це повідомляє Deutsche Welle. На своїй сторінці у соцмережі він пояснив це рішення «особистими мотивами» і «бажанням рухатися далі». Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, на відхід Кума із однієї з



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Ян Кум

Ян Кум залишає концерн Facebook

Один із засновників популярного месенджера WhatsApp Ян Кум залишає материнський концерн Facebook.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На своїй сторінці у соцмережі він пояснив це рішення «особистими мотивами» і «бажанням рухатися далі». Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, на відхід Кума із однієї з керівних посад у Facebook міг вплинути його конфлікт з цим концерном навколо захисту даних користувачів.

Глава Facebook Марк Цукерберг подякував Куму за його внесок, зазначивши, що йому буде бракувати співпраці з колишнім колегою. 2017 року Facebook покинув інший співзасновник WhatsApp Браян Ектон.

WhatsApp має понад 1,2 млрд користувачів у всьому світі. Facebook купив цей месенджер чотири роки тому за 19 млрд доларів.

Нагадаємо, в березні один із засновників WhatsApp Браян Ектон закликав своїх підписників видаляти акаунти у Facebook.

Facebook володіє WhatsApp з 2014 року. У 2016 році месенджер оголосив, що передасть дані всіх своїх користувачів соціальній мережі. Європейські регулятори тоді попросили Facebook і WhatsApp відмовитися від цієї практики до того часу, поки не будуть зняті всі питання про її законність. Facebook погодився припинити збирання даних.