  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Директор WhatsApp пішов у відставку

    Ян Кум залишає концерн Facebook
    Один із засновників популярного месенджера WhatsApp Ян Кум залишає материнський концерн Facebook. Про це повідомляє Deutsche Welle. На своїй сторінці у соцмережі він пояснив це рішення «особистими мотивами» і «бажанням рухатися далі». Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, на відхід Кума із однієї з
    • Вчора, 20:50
    • Розсилка
    Ян Кум
    Ян Кум

    Ян Кум залишає концерн Facebook

    Один із засновників популярного месенджера WhatsApp Ян Кум залишає материнський концерн Facebook.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    На своїй сторінці у соцмережі він пояснив це рішення «особистими мотивами» і «бажанням рухатися далі». Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, на відхід Кума із однієї з керівних посад у Facebook міг вплинути його конфлікт з цим концерном навколо захисту даних користувачів.

    Глава Facebook Марк Цукерберг подякував Куму за його внесок, зазначивши, що йому буде бракувати співпраці з колишнім колегою. 2017 року Facebook покинув інший співзасновник WhatsApp Браян Ектон.

    WhatsApp має понад 1,2 млрд користувачів у всьому світі. Facebook купив цей месенджер чотири роки тому за 19 млрд доларів.

    Нагадаємо, в березні один із засновників WhatsApp Браян Ектон закликав своїх підписників видаляти акаунти у Facebook.

    Facebook володіє WhatsApp з 2014 року. У 2016 році месенджер оголосив, що передасть дані всіх своїх користувачів соціальній мережі. Європейські регулятори тоді попросили Facebook і WhatsApp відмовитися від цієї практики до того часу, поки не будуть зняті всі питання про її законність. Facebook погодився припинити збирання даних.

    Читайте також
    технології Facebook соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ