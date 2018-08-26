Для боротьби із комахами китайські науковці розробили додаток до смартфона



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Комаха на рисовому полі

Додаток здатний розпізнати більше 50 видів шкідників рису

Навіть досвідченим селянам важко розпізнати всі різновиди шкідників, щоб зробити правильний вибір речовин для їх знищення. Однак незабаром така робота стане набагато легше завдяки новій розробці китайських дослідників.

Дослідники з Хефейского інституту інтелектуальних машин академії наук Китаю розробили додаток для смартфонів, здатний розпізнати більше 50 видів шкідників рису. Додаток успішно пройшов тестування.

Один з учасників цього дослідницького проекту Се Ченцзюнь зазначив, що зараз першорядні проблеми в сільському господарстві Китаю полягають в надмірному використанні пестицидів, неефективному моніторингу шкідників і недостатньому застосуванні землеробських технологій.

За його словами, новий додаток було розроблено із застосуванням технологій штучного інтелекту і бази даних, в якій містяться 1 млн зображень шкідників. Користувачам буде достатньо сфотографувати на смартфон комаху і завантажити знімок в додаток, який потім зможе провести порівняння з наявними в його базі даних шкідниками, визначити вид знятої комахи і дати поради про те, які пестициди потрібно вибрати.

«Нова розробка покликана надати сильну підтримку країні в досягненні мети скорочення зростання використання пестицидів до 2020 року», - сказав Се Ченцзюнь.

За його повідомленням, його інститут буде працювати разом з експертами з академії сільськогосподарських наук над тим, щоб підвищити здатність додатка до розпізнавання ще більшого числа видів шкідників сільськогосподарських культур - від пшениці, кукурудзи, сої до ріпаку і фруктових дерев.

Джерело: Синьхуа