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    Технології

    Експерти назвали найгірші паролі 2017 року

    Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».
    Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року. Про це йдеться в оприлюдненому звіті. Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456». Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так: 123456 password 12345678 qwerty 12345
    • Вчора, 21:26
    • Розсилка
    <p>Пароль &laquo;password&raquo; увійшов топ-найгірших паролів року</p>

    Пароль «password» увійшов топ-найгірших паролів року

    Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».

    Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року.

    Про це йдеться в оприлюдненому звіті.

    Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».

    Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так:

    • 123456
    • password
    • 12345678
    • qwerty
    • 12345
    • 123456789
    • letmein
    • 1234567
    • football
    • iloveyou

    «Використання будь-якого з цих паролів може призвести до серйозного ризику крадіжки особистих даних», — стверджують у компанії.

    За її оцінками, майже 10% людей у світі використовували принаймні один з представлених поганих паролів, і майже 3% мали найгірший з них — «123456».

    Фахівці вивчали паролі людей, переважно, з Північної Америки та Західної Європи.

    До слова, українців заражали майнером криптовалют через Facebook Messenger.

    Джерело: Громадське

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