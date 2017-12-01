Експерти назвали найгірші паролі 2017 року
- Вчора, 21:26
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Пароль «password» увійшов топ-найгірших паролів року
Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».
Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року.
Про це йдеться в оприлюдненому звіті.
Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».
Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так:
- 123456
- password
- 12345678
- qwerty
- 12345
- 123456789
- letmein
- 1234567
- football
- iloveyou
«Використання будь-якого з цих паролів може призвести до серйозного ризику крадіжки особистих даних», — стверджують у компанії.
За її оцінками, майже 10% людей у світі використовували принаймні один з представлених поганих паролів, і майже 3% мали найгірший з них — «123456».
Фахівці вивчали паролі людей, переважно, з Північної Америки та Західної Європи.
До слова, українців заражали майнером криптовалют через Facebook Messenger.
Джерело: Громадське