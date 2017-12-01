Експерти назвали найгірші паролі 2017 року

Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456».

Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року. Про це йдеться в оприлюдненому звіті. Список вже чотири роки поспіль очолює варіант пароля «123456». Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так: 123456 password 12345678 qwerty 12345