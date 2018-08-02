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    Технології

    Facebook і Instagram дозволять рахувати та обмежувати час перебування в них

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    Facebook і Instagram дозволять рахувати та обмежувати час перебування в них

    В профілі з'явиться лічильник, що показуватиме скільки хвилин в середньому протягом дня був відкритий додаток

    Facebook і Instagram анонсували настройки, які допоможуть користувачам стежити за часом, що проведений в цих соціальних мережах, створювати ліміт на цей час і блокувати повідомлення.

    Про це повідомляє BuzzFeed.

    У повідомленні йдеться, що за кілька днів в налаштуваннях Facebook і Instagram (який належить Facebook) з’являться нові можливості, які покликані обмежити «залежність» користувачів від цих соціальних мереж.

    Зокрема в профілі з'явиться лічильник, що показуватиме скільки хвилин в середньому протягом дня був відкритий додаток, а також статистика для кожного окремого дня.

    Там же можна буде включити сигнал попередження, який вмикатиметься у випадку перевищення ліміту перебування в соцмережі.

    До того ж з'явиться можливість відключати пуш-повідомлення на час від 15 хвилин до 8 годин.

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