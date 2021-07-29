Президент США закликав великі компанії покращити стандарти кібербезпеки

Адміністрація Білого дому анонсувала «реалізацію давно назрілих заходів щодо усунення загроз, з якими можна зіткнутися»

Президент США Джо Байден підписав Меморандум щодо питань національної безпеки, який передбачає покращення стандартів кібербезпеки для ключових інфраструктурних об'єктів. Про це повідомили на сайті Білого дому.

Меморандум стосується кібербезпеки критично важливих інфраструктурних об’єктів. Байден закликав представників великого бізнесу підвищити рівень кіберзахисту від зовнішніх загроз.

Адміністрація Білого дому анонсувала «реалізацію давно назрілих заходів щодо усунення загроз, з якими можна зіткнутися».

Буде розпочато роботу нової президентської ініціативи щодо кібербезпеки промислового контролю. Це закладе основу для систем кібербезпеки на ключових американських об’єктах. Зокрема, це стосуватиметься водоочисних споруд та електростанцій.

До цього представник Білого дому повідомляв про те, що рекомендації в меморандумі не є обов’язковими для виконання.

Однак, в адміністрації Байдена сподіваються, що це «змусить компанії покращити кібербезпеку».

Поки що ініціативи буде реалізовано в рамках пілотного проєкту, який почав працювати ще у квітні. В ньому беруть участь 150 електроенергетичних компаній, які обслуговують майже 90 мільйонів користувачів. Також розпочато роботу над детальним планом щодо кіберзахисту трубопроводів, якими транспортують природний газ.