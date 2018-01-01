Генетики вперше клонували мавпу

«Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий»

Китайські вчені вперше клонували примата. Дві довгохвості макаки, названі Хуа Хуа і Джонг Джонг, народилися в Інституті нейронауки Китайської академії наук у Шанхаї кілька тижнів тому. Метод, використаний для клонування мавп, застосовувався більш ніж до 20 різних видів тварин, включаючи собак, свиней і кішок, але клонувати приматів виявилося



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Фото: скріншот Клоноване мавпеня

«Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий»

Китайські вчені вперше клонували примата. Дві довгохвості макаки, названі Хуа Хуа і Джонг Джонг, народилися в Інституті нейронауки Китайської академії наук у Шанхаї кілька тижнів тому.

Метод, використаний для клонування мавп, застосовувався більш ніж до 20 різних видів тварин, включаючи собак, свиней і кішок, але клонувати приматів виявилося особливо складно.

Вчені кажуть, що такі генетично ідентичні мавпи можуть допомогти в дослідженні хвороб. Водночас критики заявляють про етичні проблеми, оскільки нинішнє досягнення наближає світ до клонування людини.

«Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий. Причина, з якої ми подолали цей бар’єр, – це створення моделей тварин, корисних для медицини, для здоров’я людини. Наміру застосовувати цей метод клонування до людей немає», – заявив 24 січня Мамінг Пу, представник Китайської академії наук.

За словами вчених, клоновані макаки зараз їдять з пляшечки і нормально розвиваються. У найближчі місяці вчені планують створити нових клонованих мавп.

Першою в світі клонованою твариною була вівця Доллі, вона з’явилася на світ у липні 1996 року в Единбурзі (Велика Британія).

Джерело: Радіо Свобода