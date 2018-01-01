  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Генетики вперше клонували мавпу

    «Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий»
    Китайські вчені вперше клонували примата. Дві довгохвості макаки, названі Хуа Хуа і Джонг Джонг, народилися в Інституті нейронауки Китайської академії наук у Шанхаї кілька тижнів тому. Метод, використаний для клонування мавп, застосовувався більш ніж до 20 різних видів тварин, включаючи собак, свиней і кішок, але клонувати приматів виявилося
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Клоноване мавпеня
    Фото: скріншот
    Клоноване мавпеня

    «Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий»

    Китайські вчені вперше клонували примата. Дві довгохвості макаки, названі Хуа Хуа і Джонг Джонг, народилися в Інституті нейронауки Китайської академії наук у Шанхаї кілька тижнів тому.

    Метод, використаний для клонування мавп, застосовувався більш ніж до 20 різних видів тварин, включаючи собак, свиней і кішок, але клонувати приматів виявилося особливо складно.

    Вчені кажуть, що такі генетично ідентичні мавпи можуть допомогти в дослідженні хвороб. Водночас критики заявляють про етичні проблеми, оскільки нинішнє досягнення наближає світ до клонування людини.

    Читайте також

    «Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий. Причина, з якої ми подолали цей бар’єр, – це створення моделей тварин, корисних для медицини, для здоров’я людини. Наміру застосовувати цей метод клонування до людей немає», – заявив 24 січня Мамінг Пу, представник Китайської академії наук.

    За словами вчених, клоновані макаки зараз їдять з пляшечки і нормально розвиваються. У найближчі місяці вчені планують створити нових клонованих мавп.

    Першою в світі клонованою твариною була вівця Доллі, вона з’явилася на світ у липні 1996 року в Единбурзі (Велика Британія).

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Китай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ