Глава SpaceX показав ракету надважкого класу Falcon Heavy
- 21 Грудня, 12:27
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Falcon Heavy - одна з найпотужніших ракет, побудованих людиною
Глава SpaceX опублікував фотографії майже повністю зібраної ракети надважкого класу Falcon Heavy. Вона складається з трьох перших ступенів Falcon 9, кожна з яких повернеться на Землю після польоту. Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.
Ракета вже знаходиться на мисі Канаверал, звідки планується її перший запуск в січні 2018 року.
Falcon Heavy - одна з найпотужніших ракет, побудованих людиною. Передбачається, що носій зможе доставити до 64 тонни корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту.
SpaceX анонсувала розробку ракети ще в 2011 році з першим запуском в 2013 році. Однак через зміну пріоритетів на Falcon 9 збірка и запуск Falcon Heavy кілька разів відкладалися.