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    Технології

    Google після скандалів припинила роботу над пошуковиком для Китаю

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    Google після скандалів припинила роботу над пошуковиком для Китаю

    Проти браузера з вбудованою цензурою виступали правозахисники Amnesty Internetional,

    Корпорація Google припинила роботу над пошуковою системою Dragonfly для Китаю, який би враховував правила цензури у країні.

    Проти браузера з вбудованою цензурою виступали правозахисники Amnesty Internetional, співзасновник PayPal Пітер Тіль і частина співробітників Google.

    Про це розповів віцепрезидент Google по зв'язках з урядом і громадськістю Каран Бхатія на слуханнях у Сенаті Сполучених Штатів Америки, відповідаючи на питання республіканця Джоша Хоулі щодо розробок, які веде компанія у Китаї, пише BuzzFeed.

    «Ми припинили проєкт Dragonfly», — сказав Бхатія.

    Відповідаючи на питання, чи означає «припинення» те, що Google не запускатиме пошуковий додаток із вбудованою цензурою в Китаї у майбутньому, представник Google сказав: «У нас немає планів щодо запуску пошукача в Китаї, ми не працюємо над таким проєкт».

    Слова Бхатіа — перша офіційна заява про припинення роботи над Dragonfly.

    Корпорація Google припинила роботу над пошуковою системою Dragonfly для Китаю, який би враховував правила цензури у країні. Проти браузера з вбудованою цензурою виступали правозахисники Amnesty Internetional, співзасновник PayPal Пітер Тіль і частина співробітників Google.

    Про це розповів віцепрезидент Google по зв'язках з урядом і громадськістю Каран Бхатія на слуханнях у Сенаті Сполучених Штатів Америки, відповідаючи на питання республіканця Джоша Хоулі щодо розробок, які веде компанія у Китаї, пише BuzzFeed.

    «Ми припинили проєкт Dragonfly», — сказав Бхатія.

    Відповідаючи на питання, чи означає «припинення» те, що Google не запускатиме пошуковий додаток із вбудованою цензурою в Китаї у майбутньому, представник Google сказав: «У нас немає планів щодо запуску пошукача в Китаї, ми не працюємо над таким проєкт».

    Слова Бхатіа — перша офіційна заява про припинення роботи над Dragonfly.

    правозахисники Google
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