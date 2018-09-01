Google таємно відстежує ваші оффлайн-покупки



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Google оплатила Mastercard мільйони доларів за дані про те, що люди купують

З минулого року Google і як мінімум MasterCard обмінюються даними про покупки в оффлайні. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Згідно зі звітом видання, секретну угоду між двома компаніями було укладено після чотирьох років переговорів.

Ні Google, ні Mastercard публічно не оголосили про партнерство, і жодна з компаній не повідомила своїм клієнтам, що їх оффлайн-покупки, зроблені в магазинах, відстежуються через історію купівлі Mastercard і корелюються з інтерактивними взаємодіями.

«Люди не очікують, що їх покупки в оффлайні вже пов'язані з онлайном», - заявила Крістін Банна, радник правозахисної організації Electronic Privacy Information Center (EPIC).

Джерело агентства стверджує, що Google і MasterCard ділять доходи від онлайн-реклами.

Прес-служба Google не коментує домовленості з платіжною системою, однак стверджує, що дані покупців анонімні і особиста інформація про онлайн і оффлайн поведінку і не доступна нікому. Представник Mastercard відмовився обговорювати угоду з Google, але пояснив, що в цілому платіжна система готова допомагати продавцям і постачальникам послуг з вимірами «ефективності рекламних кампаній».

Повідомляється, що Google оплатила Mastercard мільйони доларів за дані про те, що люди купують. Він використовував ці дані для створення інструменту для рекламодавців.

Видання докладно розповіло, як працює цей процес. Він починається з клієнта, який зайшов в обліковий запис Google в Інтернеті, натиснувши на оголошення Google. Ця людина переглядає певний предмет, але не купує його. Пізніше, якщо вони будуть використовувати свою MasterCard для покупки цього предмета у фізичному магазині протягом 30 днів, Google відправить рекламодавцеві звіт про цей продукт і ефективність його реклами з розділом «офлайн-дохід», в якому перераховані роздрібні продажі.

Півтора роки тому Google, не згадуючи Mastercard, запустив сервіс «Store Sales Measurement» (Вимірювання продажів магазину). Тоді пошуковик отримав доступ до «приблизно до 70%» всіх американських пластикових карт через неназваних партнерів. Сьогодні лише 25% покупок в США оплачуються картками Mastercard, однак конкуруючі платіжні системи відмовилися обговорювати сюжет з агентством. Прес-секретар Google стверджує, що проект знаходиться в бета-стадії і тестується з невеликою групою американських рекламодавців.