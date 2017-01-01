Google відключить мільйони додатків для Android-смартфонів

Прес-служба Google стверджує, що компанія керується хорошими намірами

Американська корпорація Google, слідом за офіційним оголошенням про відмову від 32-бітних додатків, зробила не менш шокуючу заяву про те, що має намір «вбити» мільйони програм та ігор, які зараз доступні в рамках магазину Google Play. За інформацією Google, починаючи з другої половини 2018 року вона перестане додавати в



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Прес-служба Google стверджує, що компанія керується хорошими намірами

Американська корпорація Google, слідом за офіційним оголошенням про відмову від 32-бітних додатків, зробила не менш шокуючу заяву про те, що має намір «вбити» мільйони програм та ігор, які зараз доступні в рамках магазину Google Play.

За інформацією Google, починаючи з другої половини 2018 року вона перестане додавати в магазин Google Play будь-які програми та ігри, які несумісні з новітніми версіями операційної системи Android.

Для забезпечення сумісності розробники мають використовувати найбільш нові і свіжі API для отримання будь-якої інформації, а також піддавати своє програмне забезпечення тестуванню на найновіших збірках ОС, навіть якщо під їх управлінням працює менше 1% від загального числа пристроїв у світі.

Прес-служба Google стверджує, що компанія керується хорошими намірами. Примус розробників до використання останніх технологій і стандартів позитивно позначиться на якості їх програмного забезпечення, а також гарантує швидку і стабільну роботу на всіх сучасних Android-смартфонах. У тому випадку, якщо якісь девелопери відмовляться виконувати нові вимоги, то їх нові програми і ігри не потраплять в магазин Google Play вже з 1 січня 2018 року.

Якщо ж у розробника вже є якийсь додаток, але він використовує старі API і рішення, націлені на застарілі збірки Android, то Google дає йому термін до 1 листопада 2018 року. Після цієї дати всі оновлення для програмного забезпечення мають бути написані з прицілом на новітні версії ОС. Очевидно, що такі заходи призведуть до того, що мільйони програм взагалі перестануть оновлюватися, так як деякі додатки через нові правила доведеться переписувати практично з нуля, чого багато хто робити просто не буде.

Також ходять чутки, що вже в 2019 році компанія Google почне видаляти з магазину додатків Google Play всі програми та ігри, які мають 32-бітну архітектуру і все те програмне забезпечення, яке некоректно працює на нових версіях Android через використання застарілих рішень.

Джерело: Укрінформ