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    Технології

    Google закриває популярний месенджер

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    <p>Корпоративні сервіси Hangouts Chat і Hangouts Meet продовжать своє існування, але під іншою назвою</p> <div></div> - Google закриває популярний месенджер

    Корпоративні сервіси Hangouts Chat і Hangouts Meet продовжать своє існування, але під іншою назвою

    Фото: androidauthority.com

    Повноцінне закриття сервісу Hangouts трапиться вже в 2020 році

    Американські ЗМІ повідомили про те, що Google закриває популярний сервіс, яким багато хто користувався більше 5 років. Під удар потрапив месенджер Hangouts, запущений ще в 2013 році, пише iTechua.

    З його допомогою можна обмінюватися повідомленнями, здійснювати голосові дзвінки, дзвонити по відеозв’язку і пересилати файли. Це програмне забезпечення, по суті, являє собою повноцінного конкурента WhatsApp, Viber, Skype і Telegram, проте в силу різних причин йому так і не вдалося набрати значну навколо себе аудиторію, в зв’язку з чим компанія Google і вирішила з ним раз і назавжди покінчити.

    Повноцінне закриття сервісу Hangouts трапиться вже в 2020 році, тоді як в наступному новим користувачам заборонять там реєструватися. Простіше кажучи, використовувати даний месенджер зможуть тільки ті, у кого вже є там обліковий запис.

    Додатково зазначається, що варіації цього сервісу для спілкування під назвами Hangouts Chat і Hangouts Meet, а призначені вони для корпоративних потреб, продовжать своє існування, але вже в якості пакету G Suite, отримавши при цьому іншу назву.

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