Google закриває популярний месенджер



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Корпоративні сервіси Hangouts Chat і Hangouts Meet продовжать своє існування, але під іншою назвою Фото: androidauthority.com

Повноцінне закриття сервісу Hangouts трапиться вже в 2020 році

Американські ЗМІ повідомили про те, що Google закриває популярний сервіс, яким багато хто користувався більше 5 років. Під удар потрапив месенджер Hangouts, запущений ще в 2013 році, пише iTechua.

З його допомогою можна обмінюватися повідомленнями, здійснювати голосові дзвінки, дзвонити по відеозв’язку і пересилати файли. Це програмне забезпечення, по суті, являє собою повноцінного конкурента WhatsApp, Viber, Skype і Telegram, проте в силу різних причин йому так і не вдалося набрати значну навколо себе аудиторію, в зв’язку з чим компанія Google і вирішила з ним раз і назавжди покінчити.

Повноцінне закриття сервісу Hangouts трапиться вже в 2020 році, тоді як в наступному новим користувачам заборонять там реєструватися. Простіше кажучи, використовувати даний месенджер зможуть тільки ті, у кого вже є там обліковий запис.

Додатково зазначається, що варіації цього сервісу для спілкування під назвами Hangouts Chat і Hangouts Meet, а призначені вони для корпоративних потреб, продовжать своє існування, але вже в якості пакету G Suite, отримавши при цьому іншу назву.