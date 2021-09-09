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    Польща екстрадувала до США українця, який зламав більше 20 тис. комп’ютерів

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    28-річного Гліба Іванова-Толпінцева підозрюють у зломі десятків тисяч комп'ютерів і продажі їхніх кодів доступу

    Громадянина України, якого звинувачують у «торгівлі комп'ютерними паролями», екстрадували до США. Про це із посиланням на американське Міністерство юстиції повідомляє France 24.

    Українця, заарештованого у Польщі в жовтні 2020 року, передали Сполученим Штатам за угодою між двома країнами. Чоловік перебуватиме під вартою до судового засідання.

    Зазначається, що 28-річного Гліба Іванова-Толпінцева підозрюють у зломі десятків тисяч комп'ютерів і продажі їхніх кодів доступу у «темній» частині глобальної Мережі.

    Згідно з обвинувальним висновком, від 2016 року він контролював «ботнет» - мережу комп'ютерів, заражених шкідливим ПЗ без відома їхніх власників - і використовував його для розшифровки паролів.

    Під час обміну зі спільником Іванов-Толпінцев хвалився, що за тиждень може вкрасти облікові дані щонайменше двох тисяч комп'ютерів. У 2017 році під час іншої розмови він заявив, що отримав паролі для понад 20 тисяч пристроїв.

    За даними Міністерства юстиції, після продажу ці коди доступу використовуються для злочинної діяльності, зокрема для фінансового шахрайства або атак програм-вимагачів.

    Теги: Польща США час
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    Польща екстрадувала до США українця, який зламав більше 20 тис. комп’ютерів