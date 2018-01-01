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    iPhone можна «зламати» одним символом

    Новий баг знайдено у iPhone на базі iOS 11
    Користувачі виявили нову проблему в iPhone на базі iOS 11 - під час відправки певного символу з мови телугу смартфон адресата «висне» та не відкриває повідомлення. Про це повідомляє видання The Verge. Отриманий символ блокує роботу не тільки вбудованого додатка для повідомлень iPhone, але і WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS
    • Сьогодні, 13:59
    • Розсилка

    Новий баг знайдено у iPhone на базі iOS 11

    Користувачі виявили нову проблему в iPhone на базі iOS 11 - під час відправки певного символу з мови телугу смартфон адресата «висне» та не відкриває повідомлення. Про це повідомляє видання The Verge.

    Отриманий символ блокує роботу не тільки вбудованого додатка для повідомлень iPhone, але і WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS і Gmail. Вирішити цю проблему можна так - попросити когось відправити нове повідомлення, відкрити його та спробувати видалити чат з нещасливим символом.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власники флагманської моделі смартфона Apple iPhone X масово скаржаться на проблеми з прийомом вхідних дзвінків.

    Раніше повідомлялося, що компанія Apple буде безкоштовно лагодити iPhone 7, у яких з'явиться помилка «немає мережі».

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