iPhone можна «зламати» одним символом

Новий баг знайдено у iPhone на базі iOS 11

Користувачі виявили нову проблему в iPhone на базі iOS 11 - під час відправки певного символу з мови телугу смартфон адресата «висне» та не відкриває повідомлення. Про це повідомляє видання The Verge. Отриманий символ блокує роботу не тільки вбудованого додатка для повідомлень iPhone, але і WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS



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Новий баг знайдено у iPhone на базі iOS 11

Користувачі виявили нову проблему в iPhone на базі iOS 11 - під час відправки певного символу з мови телугу смартфон адресата «висне» та не відкриває повідомлення. Про це повідомляє видання The Verge.

Отриманий символ блокує роботу не тільки вбудованого додатка для повідомлень iPhone, але і WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS і Gmail. Вирішити цю проблему можна так - попросити когось відправити нове повідомлення, відкрити його та спробувати видалити чат з нещасливим символом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власники флагманської моделі смартфона Apple iPhone X масово скаржаться на проблеми з прийомом вхідних дзвінків.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple буде безкоштовно лагодити iPhone 7, у яких з'явиться помилка «немає мережі».