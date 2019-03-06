Ізраїльський зонд надіслав перше селфі на тлі Землі з космосу



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Світлина зроблена під час повільного обертання космічного апарату

Запущений у лютому ізраїльський місяцехід відправив на Землю своє селфі

Перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.

Про це повідомляється на сайті Space.com.

«На фотографії Землі, зробленої під час повільного обертання космічного апарату, добре видно Австралію», - написали члени команди місії в описі до зображень.

Наприкінці лютого ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела в космос перший ізраїльський космічний апарат з місяцеходом Beresheet.

Назва місяцеходу (Beresheet) в перекладі з івриту означає «початок», це перші слова Книги Буття.

Станція розроблена ізраїльською некомерційною організацією SpaceIL. Створення обійшлося в 84 млн євро, більша частина коштів надійшла від приватних донорів. Апарат встановить на супутнику Землі прапор Ізраїлю і дослідить магнітне поле Місяця. Отримані дані можуть допомогти у вивченні його формування.