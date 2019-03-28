В Україні створили електромагнітну зброю



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Електромагнітна зброя не має летального впливу на людей, однак здатна вивести з ладу будь-яку техніку

Зброя призначена для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів

Підприємства оборонного комплексу України розробили та опанували виробництво електромагнітної зброї, призначеної для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів, у тому числі — систем енергоживлення та систем передачі даних.

Про це повідомляє на своєму сайті державне підприємство «Спецтехноекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Як зазначається, створення такої техніки стало можливим завдяки залученню іноземних інвестицій. Враховуючи високу наукоємність та значні фінансові витрати, що були потрібні для проведення розробки нового типу зброї, «Спецтехноекспорт» у 2014-2015 роках провів роботу з пошуку іноземних партнерів, які були готові вкласти гроші у українську розробку та уклав домовленість з оборонною компанією з Індії. Залучені іноземні кошти були направлені на створення науково-технічної документації та виробництво дослідних зразків.

«Завдяки проведеній роботі, українські науковці та розробники отримали належний рівень фінансування, що дозволило їм продукувати нові знання та втілити їх у нові рентабельні продукти. Також, завдяки цьому проекту, Україна долучилася до закритого клубу держав, що працюють над створенням високоефективної електромагнітної зброї», - повідомив директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас.

Як зазначається у повідомленні, нова електромагнітна зброя створює потужне електромагнітне випромінювання, що призводить до виходу з ладу радіоелектронної апаратури, що є у складі озброєнь і військової техніки, або створює значні перешкоди її штатному функціонуванню.

Такий тип озброєнь використовує лише енергію електромагнітного випромінювання, тому його дія не має летального впливу на людей, однак здатна вивести з ладу будь-яку техніку або об’єкти інфраструктури, що оснащені електронними системами.

Електромагнітні боєприпаси можуть бути розміщені, як на ракетних, так і авіаційних носіях, включаючи безпілотні літальні апарати.

Таким чином, зазначають у «Спецтехноекспорті», нова електромагнітна зброя може ефективно застосовуватись проти стратегічно важливих цілей противника, зокрема, командних та адміністративних центрів, вузлів зв‘язку, електростанцій, об‘єктів протиповітряної оборони тощо без ризику нанесення шкоди цивільному населенню.

Як зазначають на підприємстві, у лютому 2019 року підприємство «Спецтехноекспорт» вже здійснило поставку в Індію першої партії нового типу зброї та проводить переговори щодо постачання додаткової партії зазначених виробів. Водночас оборонні підприємства України готові, у випадку зацікавленості з боку силових структур та направлення відповідного замовлення, розгорнути серійне виробництво електромагнітної зброї для українського війська.

Крім того, повідомляється, що близько 10% свого щорічного доходу «Спецтехноекспорт» отримує від реалізації науково-дослідних проектів. Загалом, у 2018 році підприємство виконало зовнішньоекономічні контракти загальною вартістю $152,6 млн., що на 27% більше, ніж у 2017 році. При цьому в 2018 році було укладено 148 нових оборонних контрактів на рекордну за останні 5 років суму $282,5 млн. Значне зростання показали як експортний, так і імпортний напрямки роботи підприємства.