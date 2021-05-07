Microsoft буде зберігати дані європейських клієнтів в Євросоюзі

Влітку 2020 року Європейський суд ухвалив, що трансфер даних до Сполучених Штатів піддає європейців ризику стеження з боку американської влади

Компанія Microsoft буде зберігати дані європейських клієнтів з комерційного і державного секторів на території Євросоюзу, повідомив президент і головний юрист корпорації Бред Сміт.

«Якщо ви є клієнтом комерційного або державного сектора в ЄС, ми вийдемо за рамки наших існуючих зобов'язань по зберіганню даних і дозволимо вам обробляти і зберігати всі ваші дані в ЄС. Іншими словами, нам не потрібно буде переміщати ваші дані за межі ЄС», - написав Сміт у своєму блозі.

За його словами, Microsoft негайно почне необхідні для виконання цього зобов'язання роботи, вони повинні бути завершені до кінця наступного року.

Влітку 2020 року Європейський суд ухвалив, що трансфер даних до Сполучених Штатів піддає європейців ризику стеження з боку американської влади. Дане рішення скасувало угоду Європейського союзу і США про передачу даних, відоме як Privacy Shield.