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    Думки вголос

    У Зеленського лякають наслідками нового Майдану

    Україні треба готуватись до ще більшої агресії зі сторони Росії - У Зеленського лякають наслідками нового Майдану
    Україні треба готуватись до ще більшої агресії зі сторони Росії
    фото: Міноборони України

    Тільки зібралися протестувати, а не можна, бо буде війна, бронетанкові атаки й десанти

    Не можна хитати човна, бо Путін нападе.

    Це вже не Порошенко – це Зеленський. Точніше, голова ГУР Кирило Буданов.

    Сьогодні в інтерв'ю американцям він намалював апокаліптичний сценарій російського наступу на січень-2022, із захопленням Харкова, Чернігова, Сум, Одеси, Маріка й навіть Києва.

    Спершу я подумав, що це такий спосіб отримати ще летальної зброї. Аж тут такий ось фрагмент:

    «За його словами, ці зусилля включають організовані Росією протести супротивників вакцинації від коронавірусу. Також РФ спробує розпалити заворушення, пов'язані з економікою, енергопостачанням і справою про зрив захоплення найманців ПВК «Вагнера».

    «Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду... Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни все більш небезпечною та важкою та створити ситуацію, за якої ми повинні змінити уряд. Якщо вони не зможуть цього зробити, то військові зроблять свою роботу», – додав глава ГУР.

    Ну от. Тільки зібралися протестувати, а не можна, бо буде війна, бронетанкові атаки й десанти.

    Симптоматично, що це «геніальне» інтерв'ю вийшло саме 21 листопада – в день початку двох революцій. Мовляв, ви ж пам'ятаєте, чим закінчився Майдан.

    Трохи невдобно за хорошого розвідника Кирила Буданова, але, як на мене, цими заявами він не так убезпечує Україну від нових втрат територій і людей, як підписується під карт-бланшем Зеленському і Єрмаку: зливати розвідників, зривати нові операції ГУР і СБУ, узурпувати владу, влаштовувати нові дерибани бюджету, творити дурь і дічь.

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    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: СБУ війна військові розслідування уряд ПВК Вагнера
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    У Зеленського лякають наслідками нового Майдану