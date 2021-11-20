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    «Такого нема ніде в світі». Експерт з кібербезпеки пояснив, чим небезпечна «Дія»

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    Розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають - «Такого нема ніде в світі». Експерт з кібербезпеки пояснив, чим небезпечна «Дія»

    Розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають

    фото з відкритих джерел

    Корсун: «Жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила»

    Цифровий додаток «Дія» небезпечний в першу чергу тим, що не гарантує збереження приватності особистих даних, адже розробники операційних систем смартфона можуть мати прихований доступ до інформації. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив кіберексперт Костянтин Корсун.

    «Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому цей додаток містить купу ризиків. Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато», – зазначив Корусун.

    Кіберфахівець також зазначив, що у світі більшість країн відмовилися від подібного досвіду цифровізації.

    «Якщо брати світову практику, то жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила. Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова), розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася – чому. Вони просто захотіли бути першими», – зазначив Корусун.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство з питань цифрової трансформації обіцяє 1 мільйон гривень ($35 тисяч) за виявлені вразливості у додатку «Дія».

    Також експерти назвали найбезпечніші мобільні додатки для спілкування.

    Як повідомлялося, глава правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що додаток «Дія» порушує право на захист персональних даних і приватність комунікацій.

    Читайте також інтерв'ю: Кіберексперт Костянтин Корсун: Аналогів додатку «Дія» у світі не існує. І це не просто так
    Теги: кібербезпека смартфон влада
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    «Такого нема ніде в світі». Експерт з кібербезпеки пояснив, чим небезпечна «Дія»