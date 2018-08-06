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    Технології

    Китай успішно випробував гіперзвуковий літальний апарат

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    Китай успішно випробував гіперзвуковий літальний апарат

    Xingkong-2 був розроблений Китайською академією аерокосмічної аеродинаміки

    Успішні випробування гіперзвукового летального апарату відбулися в Китаї, повідомила китайська англомовна газета Global Times.

    Апарат, що отримав назву Xingkong-2 (Зоряне небо-2), був виведений на заплановану висоту на одному з полігонів північного заходу країни в п'ятницю минулого тижня за допомогою ракети, через 10 хвилин відокремився від носія і, здійснивши низку маневрів, приземлився в призначеній точці.


    Xingkong-2 був розроблений Китайською академією аерокосмічної аеродинаміки. За твердженням видання, яке посилається на військових експертів, апарат може нести ядерні боєголовки і недоступний для ураження сучасними засобами протиракетної оборони, завдяки високій швидкості польоту і маневреності.

     

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