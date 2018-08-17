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    Технології

    КНР запустить 10 супутників над Південно-Китайським морем

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    КНР запустить 10 супутників над Південно-Китайським морем

    Проект мають реалізувати до 2021 року

    Із наступного року КНР має намір почати виведення на орбіту низки супутників, які повинні будуть відслідковувати ситуацію в акваторії Південно-Китайського моря.

    Гонконгське видання The South China Morning Post повідомляє про те, що всього мова йде про запуск 10 супутників. Таке угруповання дозволить уряду КНР виконувати весь спектр завдань в даній частині світового океану як в мирний, так і в військовий час. Реалізувати даний план мають до 2021 року.

    Перші три оптичних супутники запустять в другій половині 2018 року. Вони матимуть сенсори, які будуть спроможні відслідковувати діяльність кораблів, і загалом ситуацію на поверхні моря. Гіперспектральні супутники запустять в 2020 році. Вони матимуть можливість моніторити всі параметри стану води в океані.

    На третьому етапі будуть запущені радари із синтетичною апертурою, які даватимуть можливість слідкувати за ситуацією при будь-яких погодних умовах. Даний проект буде реалізовуватися в рамках ініціативи «Морський шовковий шлях», яка була почала в грудні 2017 року.

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