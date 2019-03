Компанія Ілона Маска навчилася повертати людей з МКС на Землю

Корабель Crew Dragon приводнився мису Канаверал

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска приводнився в Атлантичному океані в межах досяжності від мису Канаверал. Трансляцію вів Youtube-канал NASA.

За попередніми даними, посадка пройшла в штатному режимі, таким чином, місія Demo-1 стала першим успішним польотом приватного пілотованого корабля на МКС.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js