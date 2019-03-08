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    Технології

    Компанія Ілона Маска навчилася повертати людей з МКС на Землю

    • Розсилка
    Компанія Ілона Маска навчилася повертати людей з МКС на Землю

    Корабель Crew Dragon приводнився мису Канаверал

    Корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска приводнився в Атлантичному океані в межах досяжності від мису Канаверал. Трансляцію вів Youtube-канал NASA.

    За попередніми даними, посадка пройшла в штатному режимі, таким чином, місія Demo-1 стала першим успішним польотом приватного пілотованого корабля на МКС.

    Crew Dragon був запущений з космодрому на мисі Канаверал ракетою-носієм Falcon 9 другого березня. Перший ступінь ракети-носія незабаром після запуску повернувся на землю, корабель 3 березня в автоматичному режимі пристикувався до МКС. Під час тестового польоту на борту не було екіпажу, замість живих людей на одному з пасажирських крісел сиділа манекен на ім'я Ріплі. Вона несе в собі датчики, що дозволяють вивчити навантаження на людину і протестувати розроблений компанією SpaсeX і одягнутий на манекен скафандр.

    За планами NASA приватні кораблі розробки SpaceX і Boeing повинні замінити для американської космонавтики розроблені в 60-ті роки XX століття російські кораблі «Союз» при доставці астронавтів на МКС.

    Джерело: Радіо Свобода

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