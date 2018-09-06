Корпорація ICANN назвала дату глобального збою в інтернеті



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В ICANN повідомили, що 11 жовтня призначена зміна криптографічних ключів - захисту системи доменних імен

У роботі інтернету може статися глобальний збій. Про це йдеться у заяві корпорації з управління доменними іменами і IP-адресами (ICANN).



Представники організації повідомили, що 11 жовтня призначена зміна криптографічних ключів - захисту системи доменних імен. Через це деякі користувачі мережі можуть відчувати труднощі з доступом на низку веб-сторінок. Зазначається, що такий процес буде проводитися вперше в історії.



Корпорація з управління доменними іменами опублікувала інструкцію, яка допоможе всім підготуватися до оновлень.



Згідно з результатами попереднього аналізу, 99% користувачів цей процес ніяк не торкнеться. Однак невеликої частки користувачів проблема все-таки торкнеться. Фахівці заявили, що кожна людина відразу зрозуміє, якщо стане жертвою технічних змін. Протягом 48 годин після завершення поновлення він отримає повідомлення про помилки: наприклад, server failure або SERVFAIL. Як випливає з опублікованої інструкції, допомогти вирішити проблему зможе оператор.



Співробітники корпорації уточнили, що 11 жовтня 2018 року - поки попередня дата зміни ключів. Правління організації має затвердити її у вересні.