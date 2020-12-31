Людство стоїть перед новою загрозою в 2021 році

Діпфейки стануть реальною загрозою людству і будуть застосовуватися як зброя для розправи

У 2021 році в інтернеті може з'явитися в кілька разів більше порнороликів, що використовують цю технологію проти невинних людей. У наступному році діпфейки також можуть перетворитися на інструмент реальної політичної розправи. Про це пише автор книги про діпфейки Ніна Шик у колонці на Wired.

Вона посилається на дані амстердамського стартапу з кібербезпеки Sensity (виявляє діпфейки в медіа), кількість порнографічних діпфейк-відео в інтернеті подвоюється кожні шість місяців. Таким чином до наступного літа в мережі буде доступно для перегляду 180 тисяч відео з використанням цієї технології. До 2022 року їх кількість сягне 720 тисяч штук.

В 2021 році діпфейки стануть реальною загрозою людству і будуть застосовуватися як зброя для шахрайств і політичної пропаганди, вважає Шик. Технологія дозволяє вкласти в уста будь-якої відомої людини слова, які їй не належать, що робить цю технологію привабливою для політичних маніпуляцій.

За словами Шик, 2021 рік має стати роком початку боротьби з діпфейками, оскільки вони можуть формувати фейкову реальність.

Діпфейк або deepfake – це технологія створення несправжніх, фейкових, відео за допомогою штучного інтелекту, 3D-моделювання та нейросистем для заміни облич. Такі технології дозволяють створити відео, якого насправді не було, «змусити» людину говорити те, чого вона ніколи не говорила. Наприклад, у 2018 році в мережі з’явилося відео, в якому колишній президент США Барак Обама назвав Дональда Трампа «засланцем». Тоді автори відео самі зізналися у створенні фейкового ролика і закликали користувачів бути більш пильними.