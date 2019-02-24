На виставці у Барселоні показали смартфони з екраном, що згинається



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Детальні характеристики смартфонів поки не розголошуються

Китайська компанія TCL Group, що володіє брендами смартфонів BlackBerry і Alcatel, працює відразу над п'ятьма варіантами мобільних пристроїв з гнучкими екранами. Користувач Weibo опублікував серію фотографій, які демонструють смартфони з гнучкими екранами TCL у вітрині за склом.

Як бачимо, TCL привезла на виставку Mobile World Congress у Барселоні декілька різних моделей, які відрізняються за форм-фактором, але в той же час мають ряд загальних особливостей. По-перше, у всіх екран складається всередину корпусу. Крім того, всі вони оснащуються кількома камерами. Нарешті, всі вони використовують спеціальну конструкцію петель, що отримала назву DragonHinge. Як бачимо, сама конструкція далека від ідеальної, зазори в місці згину просто величезні.

Один з показаних смартфонів TCL повторює концепцію, покладену в основу ідеї Samsung Galaxy Fold з екраном, що згинається, великої діагоналі на внутрішній частині і додатковим компактним дисплеєм на зовнішній частині. Залежно від завдань пристрій можна одним легким рухом руки перетворювати зі смартфона на планшет і навпаки. Основний екран типу AMOLED характеризується діагоналлю 7,2 дюйма, роздільною здатністю 2048х1536 пікселів. Він охоплює більше 100% колірного простору NTSC і займає 90,73% площі лицьової панелі. На зовнішній частині в лівому кутку знаходиться основна квадрокамера з вертикальним модулем. На жаль, подробиці про конфігурацію камери не розголошуються.

Другий пристрій оснащується одним дисплеєм, тобто, концепція, як у складного Huawei Mate X, анонс якого очікується на виставці. На зовнішній частині є потрійна камера. У складеному вигляді він приймає форму розкладачки, але питання викликає великий отвір в місці вигину.

TCL обіцяє оптимізований інтерфейс, що враховує особливості конструкції моделі. Інші характеристики смартфонів поки не розголошуються, але це не дивно, оскільки вихід смартфонів запланований тільки на наступний рік. На виставці вони демонструються у вітрині за склом.

Джерело: ITC.ua