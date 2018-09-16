NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі
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Удосконалена лазерна система збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та АнтарктикиНаціональне аерокосмічне агентство США (NASA) запустило в космос передовий лазерний апарат, який буде вимірювати зміни полярного льодового покриву Землі.
Про це NASA повідомила на своєму сайті.
Удосконалена лазерна система ICESat-2 збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та Антарктики з точністю до 4 міліметрів.
«Нові наглядові технології ICESat-2 допоможуть нам дізнатися, як льодовикові шари Гренландії і Антарктики сприяють підвищенню рівня моря», — повідомляли раніше.
3-2-1… and we have liftoff of @NASA_ICE’s #ICESat2 atop @ULAlaunch’s #DeltaII rocket . Tune in as we broadcast live from Vandenberg Air Force Base in California: https://t.co/MIVnfneKo2 pic.twitter.com/xLRiCVcfrK— NASA (@NASA) 15 вересня 2018 р.
Запуск ICESat-2 розширить і продовжить 15-річний досвіт NASA з моніторингу зміни полярних льодових висот Землі.
NASA почало вивчати зміну льодового шару у 2003 році, запустивши першу місію ICESat.