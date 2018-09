NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі

Удосконалена лазерна система збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та Антарктики

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) запустило в космос передовий лазерний апарат, який буде вимірювати зміни полярного льодового покриву Землі.

Про це NASA повідомила на своєму сайті.

Удосконалена лазерна система ICESat-2 збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та Антарктики з точністю до 4 міліметрів.

«Нові наглядові технології ICESat-2 допоможуть нам дізнатися, як льодовикові шари Гренландії і Антарктики сприяють підвищенню рівня моря», — повідомляли раніше.

3-2-1… and we have liftoff of @NASA_ICE’s #ICESat2 atop @ULAlaunch’s #DeltaII rocket . Tune in as we broadcast live from Vandenberg Air Force Base in California: https://t.co/MIVnfneKo2 pic.twitter.com/xLRiCVcfrK