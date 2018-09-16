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    Технології

    NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі

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    NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі - NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі
    Фото: NASA
    NASA запустило лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі

    Удосконалена лазерна система збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та Антарктики

    Національне аерокосмічне агентство США (NASA) запустило в космос передовий лазерний апарат, який буде вимірювати зміни полярного льодового покриву Землі.

    Про це NASA повідомила на своєму сайті.

    Удосконалена лазерна система ICESat-2 збиратиме дані для оцінки щорічної зміни висоти льодових щитів Гренландії та Антарктики з точністю до 4 міліметрів.

    «Нові наглядові технології ICESat-2 допоможуть нам дізнатися, як льодовикові шари Гренландії і Антарктики сприяють підвищенню рівня моря», — повідомляли раніше.

    Запуск ICESat-2 розширить і продовжить 15-річний досвіт NASA з моніторингу зміни полярних льодових висот Землі.

    NASA почало вивчати зміну льодового шару у 2003 році, запустивши першу місію ICESat. 

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