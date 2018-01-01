«Неприступний» захист Windows 10 зламали хакери

П'ять алгоритмів захисту були зламані

Група кіберзлочинців CODEX заявила про злам захисту Windows 10 UWP. Про це повідомляє портал Game Debate. За словами хакерів, скомпрометовані всі п'ять рівнів захисту. Відомо, що до теперішнього моменту універсальна платформа Windows UWP була найзахищенішою з усіх продуктів корпорації. Проте хакерам вдалося проникнути в реалізовану на базі UWP