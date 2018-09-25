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    Технології

    Папа Римський Франциск отримав е-посвідчення резидента Естонії

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    <span>Папа Римський Франциск і президент Естонії Керсті Кальюлайд</span> - Папа Римський Франциск отримав е-посвідчення резидента Естонії
    Папа Римський Франциск і президент Естонії Керсті Кальюлайд

    До Папи Франциска е-резидентами Естонії стали прем’єр-міністри Японії, Німеччини та Люксембургу

    Папа римський Франциск став першим главою держави, який отримав електронне резидентство Естонії.

    Електронне посвідчення особи Папі Франциску вручила президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час його візиту до Таллінна, повідомляє Postimees.

    Естонія - перша у світі країна, яка з 2014 року пропонує віртуальне резидентство людям з усього світу.

    Е-резидентам доступний широкий спектр онлайн-послуг естонської держави і дає доступ до всіх систем і порталів, які визнають ID-карту Естонії.

    До Папи Франциска е-резидентами Естонії стали прем’єр-міністри Японії, Німеччини та Люксембургу.

    Серія візитів Папи римського до Литви, Латвії та Естонії приурочена до 100-річчя проголошення незалежності в країнах Балтії.

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