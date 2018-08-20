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    Технології

    Пентагон взявся за розробку анонімного месенджера

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    Пентагон взявся за розробку анонімного месенджера

    Запустити новий месенджер планується на операційній системі Android

    Агентство перспективних дослідницьких проектів Пентагону виділило 44 мільйони доларів на розробку анонімного і стійкого до злому мобільного месенджера.

    Про це в понеділок, 20 серпня, повідомляє RT.

    Зазначається, що нова програма повинна забезпечувати «повну конфіденційність» кожного користувача, а також «цілісність переданих повідомлень», навіть якщо хакери отримають доступ до одного з вузлів системи.

    Діалоги співрозмовників всередині програми будуть зашифровані. Також месенджер повинен працювати в рамках однієї мережі, в тому числі якщо ця мережа закрита і не пов'язана з інтернетом.

    Програму розроблятимуть з 2019 року по 2023 рік. Запустити новий месенджер планується на операційній системі Android.

     

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