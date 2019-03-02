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    Технології

    Перший політ пілотованого корабля SpaceX Crew Dragon (відео)

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    <p>На експериментальному кораблі не буде людей, він повезе манекен</p> - Перший політ пілотованого корабля SpaceX Crew Dragon (відео)

    На експериментальному кораблі не буде людей, він повезе манекен

    Фото: @spacex

    Корабель створений за програмою NASA

    Близько 10 години по Києву SpaceX проведе черговий важливий запуск - з космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартує ракета-носій Falcon 9, яка відправить у перший демонстраційний політ космічний корабель Crew Dragon.

    Останній створений за програмою NASA Commercial Crew Development і призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Якщо не завадять погода і технічні проблеми, то запуск відбудеться на суботу 2 березня 2019 року в 2:49 ET, тобто в 9:49 за київським часом. Запуск буде транслюватися онлайн на каналах NASA і SpaceX в YouTube.

    Перед початком трансляції буде відбуватись показ симуляції польоту.

    На експериментальному кораблі не буде людей, він повезе манекен в скафандрі і доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС. Якщо все пройде добре, NASA зможе використовувати Crew Dragon в своїй місії вже в липні.

    Джерело: ITC.ua

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