Перший політ пілотованого корабля SpaceX Crew Dragon (відео)



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На експериментальному кораблі не буде людей, він повезе манекен Фото: @spacex

Корабель створений за програмою NASA

Близько 10 години по Києву SpaceX проведе черговий важливий запуск - з космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартує ракета-носій Falcon 9, яка відправить у перший демонстраційний політ космічний корабель Crew Dragon.

Останній створений за програмою NASA Commercial Crew Development і призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Якщо не завадять погода і технічні проблеми, то запуск відбудеться на суботу 2 березня 2019 року в 2:49 ET, тобто в 9:49 за київським часом. Запуск буде транслюватися онлайн на каналах NASA і SpaceX в YouTube.

Перед початком трансляції буде відбуватись показ симуляції польоту.

Super high tech zero-g indicator added just before launch! pic.twitter.com/CRO26plaXq — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

На експериментальному кораблі не буде людей, він повезе манекен в скафандрі і доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС. Якщо все пройде добре, NASA зможе використовувати Crew Dragon в своїй місії вже в липні.

Джерело: ITC.ua