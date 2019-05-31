Росія «поставила хрест» на своєму єдиному космічному телескопі



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«Спектр-Р» загубився у космосі на початку січня

В кінці липня «Роскосмос» має намір запустити апарат «Спектр-РГ»

«Роскосмос» офіційно заявив про завершення місії єдиного російського космічного телескопа «Спектр-Р» («Радіоастрон»), який перестав виходити на зв'язок у січні.

Про це повідомляє dt.ua з посиланням на рішення держкорпорації.

«Державна комісія, заслухавши доповіді представників ракетно-космічної галузі та наукового співтовариства, прийняла рішення завершити проект «Спектр-Р». На початку січня космічний апарат «Спектр-Р» перестав виходити на зв'язок з Центром управління польотами. Спроби фахівців НВО ім. С. А. Лавочкіна забезпечити входження в зв'язок з КА в рамках робіт за програмою головного конструктора не увінчалися успіхом», - йдеться в повідомленні.

В кінці липня «Роскосмос» має намір запустити апарат «Спектр-РГ», який створить карту Всесвіту, де будуть зазначені всі великі скупчення галактик.

Телескоп «Радіоастрон» оснащений 10-метровою антеною і є найбільшим в історії. Він працював на орбіті з 2011 року і перекрив відведений спочатку строк служби – п'ять років. Його основним завданням було спостереження активних ядер галактик, пульсарів, квазарів, міжзоряних газових хмар. Телескоп був єдиним російським космічним апаратом.