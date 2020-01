Nokia перевипустить ще один свій легендарний телефон

Телефон буде з класичної лінійки Nokia, але про яку саме модель йде мова поки тримається в таємниці

Компанія Nokia, яка належить HMD Global, готується відродити чергову ретромодель телефона. Директор з продуктів HMD Юхо Сарвікас натякнув, що новинка може вийти до кінця січня.

Сарвікас поділився у твіттері фотографією нової пари кросівок Adidas Originals. Він підписав фото хештегами #Nokia, #Original і #ChineseNewYear, що означає анонс перевидання чергового ретротелефона у день китайського Нового року, який настане 25 січня.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke