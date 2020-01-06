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    Технології

    Nokia перевипустить ще один свій легендарний телефон

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    Першим перевипущеним HMD Global телефоном стала Nokia 3310, представлена в лютому 2017 року - Nokia перевипустить ще один свій легендарний телефон
    Першим перевипущеним HMD Global телефоном стала Nokia 3310, представлена в лютому 2017 року

    Телефон буде з класичної лінійки Nokia, але про яку саме модель йде мова поки тримається в таємниці

    Компанія Nokia, яка належить HMD Global, готується відродити чергову ретромодель телефона. Директор з продуктів HMD Юхо Сарвікас натякнув, що новинка може вийти до кінця січня.

    Сарвікас поділився у твіттері фотографією нової пари кросівок Adidas Originals. Він підписав фото хештегами #Nokia, #Original і #ChineseNewYear, що означає анонс перевидання чергового ретротелефона у день китайського Нового року, який настане 25 січня.

    Разом з тим окремо вказується, що телефон буде з класичної лінійки Nokia.

    Першим перевипущеним HMD Global телефоном стала Nokia 3310, представлена в лютому 2017 року. Телефон отримав 2,4-дюймовий екран з роздільною здатністю 320х240 пікселів і 2-мегапіксельну камеру. Пристрій підтримує карти пам'яті microSD, в порівнянні з попередником він став значно тоншим і легшим. Пізніше компанія оновила модель і додала підтримку 4G, Wi-Fi і можливість роботи точкою доступу.

    Пізніше компанія показала нову версію «телефону-банана» 8110, оригінальна версія якого вийшла в 1997 році.

    У 2019 була представлена нова розкладачка 2720 Flip - перевидання телефону Nokia 2720 Fold, що вийшов в 2009 році.

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