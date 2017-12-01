Samsung знов почне випускати телефони-«розкладачки»

На презентації представники Samsung не назвали вартість телефону

На презентації у Китаї компанія Samsung представила телефон-розкладачку W2018. Cмартфон має 2 дисплеї із заявленим дозволом Full HD, пише GizmoChina. Основна камера - 12 мегапікселів, фронтальна - 5 мегапікселів. Телефон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 835. Разом з тим, на презентації представники Samsung не назвали



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На презентації представники Samsung не назвали вартість телефону

На презентації у Китаї компанія Samsung представила телефон-розкладачку W2018.

Cмартфон має 2 дисплеї із заявленим дозволом Full HD, пише GizmoChina.

Основна камера - 12 мегапікселів, фронтальна - 5 мегапікселів. Телефон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 835.

Разом з тим, на презентації представники Samsung не назвали вартість телефону.

За даними The Verge, ціна пристрою може бути навіть вище, ніж у Samsung W2017, який коштував $3 тис. Інші видання називають ціну у $2,4 тис. Це дорожче, ніж iPhone X, вартість якого починається від $1 тис.

W2018 представлений в золотом і платиновому корпусі з міцним склом Gorilla Glass.

The Verge уточнює, що серія W, як і в інші розкладачки від південнокорейського виробника, є популярними в Азії.