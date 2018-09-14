Штучний інтелект зафіксував невідомі радіоімпульси з космосу



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Вчені розробили алгоритм для пошуку таких імпульсів, на основі надточної нейронної мережі

Штучний інтелект допоміг астрономам з Університету Каліфорнії в Берклі зареєструвати 72 радіоімпульси від джерела невідомого походження, що знаходиться в 3 мільярдах світлових років від Землі.

Про це повідомляється на сайті університету.

Швидкі радіоімпульси — це надпотужні імпульси радіовипромінювання з далеких галактик тривалістю в мілісекунди. Об’єкт FRB121102 єдине відоме джерело, яке генерує радіоімпульси, що повторюються. Натомість природа цих імпульсів наразі невідома.

Дослідники в серпні 2017 року спостерігали за допомогою радіотелескопу Green Bank Telescope за джерелом FRB121102. Тоді астрономи виявили 21 швидкий радіоімпульс.

Тепер вчені розробили алгоритм для пошуку таких імпульсів, на основі надточної нейронної мережі. Штучний інтелект проаналізував дані з радіотелескопа та виявив 72 імпульси, які пропустили під час традиційного методу пошуку.

Учені сподіваються надалі вдосконалювати технологію аби отримувати більше даних під час спостережень. На їхню думку, це має збільшити шанси з'ясувати природу загадкового випромінювання.