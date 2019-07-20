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    Технології

    SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

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    SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

    Запуск вантажного космічного корабля Dragon на МКС відбудеться не раніше 24 липня

    Американська компанія SpaceX відклала до 24 липня запуск з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon.

    Про це повідомляється в Twitter компанії.

    Раніше планувалося, що старт відбудеться в неділю.

    Як очікується, Falcon 9 стартує з пускового комплексу 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал.

    Причини перенесення часу старту компанія не називає.

    Dragon повинен доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) матеріали та обладнання для наукових досліджень.

    Нагадаємо, аерокосмічна компанія SpaceX провела випробування апарату Starhopper, призначеного для відпрацювання технологій зльоту і посадки для майбутньої надважкої ракети Starship. Під час тестів апарат спалахнув через загоряння метану.

    Вогонь спалахнув через 5 секунд після початку випробування під час запуску одного з двигунів.

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