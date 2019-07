SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

Запуск вантажного космічного корабля Dragon на МКС відбудеться не раніше 24 липня

Американська компанія SpaceX відклала до 24 липня запуск з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Раніше планувалося, що старт відбудеться в неділю.

Як очікується, Falcon 9 стартує з пускового комплексу 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал.

Причини перенесення часу старту компанія не називає.

Falcon 9 static fire test complete — targeting July 24 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s eighteenth resupply mission to the @Space_Station