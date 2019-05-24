SpaceX запустила ракету з 60 супутниками для глобальної роздачі інтернету



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Компанії вдалося це запустити ракету з третьої спроби

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска з третього разу запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками Starlink, призначеними для роздавання Інтернету на Землю.

Запуск відбувся 24 травня о 5.30 ранку за київським часом з американської авіабази на мисі Кейп-Канаверал, штат Флорида.

Приблизно через годину і дві хвилини після старту супутники Starlink почнуть розгортання на висоті 440 км.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF — SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.

Потім вони будуть використовувати бортові двигуни, щоб досягти робочої висоти 550 км.

Після відділення супутників від ракети SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на платформу в Атлантичному океані.