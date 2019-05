SpaceX запустила ракету з 60 супутниками для глобальної роздачі інтернету

Компанії вдалося це запустити ракету з третьої спроби

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска з третього разу запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками Starlink, призначеними для роздавання Інтернету на Землю.

Запуск відбувся 24 травня о 5.30 ранку за київським часом з американської авіабази на мисі Кейп-Канаверал, штат Флорида.

Приблизно через годину і дві хвилини після старту супутники Starlink почнуть розгортання на висоті 440 км.

