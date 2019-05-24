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    Технології

    SpaceX запустила ракету з 60 супутниками для глобальної роздачі інтернету

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    SpaceX запустила ракету з 60 супутниками для глобальної роздачі інтернету

    Компанії вдалося це запустити ракету з третьої спроби

    Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска з третього разу запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками Starlink, призначеними для роздавання Інтернету на Землю.

    Запуск відбувся 24 травня о 5.30 ранку за київським часом з американської авіабази на мисі Кейп-Канаверал, штат Флорида.

    Приблизно через годину і дві хвилини після старту супутники Starlink почнуть розгортання на висоті 440 км.

    Потім вони будуть використовувати бортові двигуни, щоб досягти робочої висоти 550 км.

    Після відділення супутників від ракети SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на платформу в Атлантичному океані. 

    Флорида Twitter SpaceX Falcon
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