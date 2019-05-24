SpaceX запустила ракету з 60 супутниками для глобальної роздачі інтернету
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Компанії вдалося це запустити ракету з третьої спробиКомпанія SpaceX мільярдера Ілона Маска з третього разу запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками Starlink, призначеними для роздавання Інтернету на Землю.
Запуск відбувся 24 травня о 5.30 ранку за київським часом з американської авіабази на мисі Кейп-Канаверал, штат Флорида.
Приблизно через годину і дві хвилини після старту супутники Starlink почнуть розгортання на висоті 440 км.
Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF— SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.
Потім вони будуть використовувати бортові двигуни, щоб досягти робочої висоти 550 км.
Після відділення супутників від ракети SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на платформу в Атлантичному океані.