США вирішують проблему із боєготовністю палубних винищувачів F/A-18 Hornet



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Винищувач F/A-18 Hornet

США в 2019-2024 роках закуплять 110 F/A-18 Super Hornet

Військово-морському флоту США вдається вирішувати проблему із боєготовністю свого головного палубного винищувача F/A-18 Hornet.

Ресурс Defense News повідомляє про те, що в 2017 році лише кожен третій винищувач був в повній бойовій готовності. На сьогодні ж вже майже половина із 546 F/A-18 Hornet знаходяться в повній бойовій готовності. Мова йде про 270 винищувачів.

Тим самим політика Міністра оборони США Джеймса Меттіса щодо вирішення проблем із боєготовністю почала давати плоди. Міністр флоту Річард Спенсер пояснив покращення ситуації як збільшенням фінансування протягом двох останніх років, так і новою системою обслуговування.

Так в травні 2018 року Міністерство оборони США видало компанії Boeing контракт на 427 млн. доларів на закупівлю додаткових частин і деталей для ремонту F/A-18 Hornet. Паралельно із цим бюджет на 2019 рік передбачає початок фінансування придбання за наступні 5 років 110 найсучасніших F/A-18 Super Hornet для американських авіаносців.