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    Технології

    Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone XS

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    Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone XS

    Дані ціни актуальні для США, адже в інших країнах вони будуть вищими

    Німецькі джерела опублікували ціни на iPhone майбутньої лінійки XS. Найбюджетніша з них - 6.1-дюймовий ЖК-iPhone XC - буде коштувати від 699 доларів. Про це пише 9to5mac.

    Молодша модель з OLED-дисплеєм буде коштувати 799 доларів і вище, а ціна на топову буде починатися від 999 доларів.

    Дані ціни актуальні для США. В інших країнах вони будуть вищими.

    Вартість гаджетів також буде відрізнятися, якщо обсяг вбудованої пам'яті перевищить базові 64 ГБ.

    Зовні всі три моделі гаджетів будуть нагадувати iPhone X - вони будуть практично безрамковими, з вирізом для Face ID. Презентація новинок відбудеться 12 вересня цього року.

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