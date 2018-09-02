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    Технології

    Таємничий безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив у аварію

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    Штаб-квартира Apple - Таємничий безпілотний автомобіль Apple вперше потрапив у аварію
    Штаб-квартира Apple

    Наразі в Apple нібито є 66 автомобілів, на яких вона випробовує систему автокерування

    Безпілотний автомобіль, що належить компанії Apple, вперше потрапив у аварію. Цю інформацію підтвердили у транспортному департаменті Каліфорнії.

    Авто, про яке йде мова, - модифікований Lexus RX450h, оснащений додатковими сенсорами. В нього врізався Nissan Leaf, яким керував місцевий житель. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали незначні ушкодження.

    Повідомляється, що Apple використовувала Lexus для випробування системи автопілоту, яка розробляється в рамках секретної програми Project Titan.

    Згідно з чутками про цей проект, Apple може працювати як над повноцінним автомобілем, так і над окремою технологією безпілотного керування, що буде сумісна з існуючими авто.

    Наразі в Apple нібито є 66 автомобілів, на яких вона випробовує власно систему автокерування.

    У звіті автотранспортного департаменту сказано, що інцидент із безпілотним автомобілем Apple стався у п'ятницю у Саннівейлі. Це місто у Силіконовій долині, що розташоване неподалік від штаб-квартири компанії в Купертіно.

    Зіткнення транспортних засобів відбулося в момент, коли автомобіль Apple рухався зі швидкістю 1,6 км на годину, Nissan Leaf - зі швидкістю 24 кілометри на годину. У звіті провина не накладається на жодну з сторін.

    Аварії за участю безпілотних автомобілів трапляються не вперше і можуть розцінюватися як тренд.

    У нещодавньому матеріалі новинного сайту The Information йшлося про проблеми у Waymo - компанії, що відокремилася від Google і займається розробками систем автокерування.

    Спеціалісти скаржаться, що стиль їзди самокерованих авто часто розцінюється іншими учасниками дорожнього руху як «занадто обережний». Наприклад, в ситуаціях, коли звичайний водій продовжив би рухатися, безпілотна машина може різко зупинитися.

    Джерело: BBC

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