Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном
Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери
Компанія Essential представила унікальний смартфон Project Gem з сильно витягнутим екраном.
Про це повідомив засновник Енді Рубін на своїй сторінці у Twitter.
За формою гаджет нагадує пульт: він вузький і сильно витягнутий. Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери. Його інтерфейс адаптований до незвичайної форми.
Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі. Зверху розташована камер АІ сканер відбитків пальців.
У компанії Essential підтвердили, що Project Gem є новим пристроєм фірми, але подробиці про нього поки не розкривають.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH— Andy Rubin (@Arubin) 8 октября 2019 г.
Раніше в серпні 2017 року Essential випустила флагманський смартфон Essential PH-1, що повинен був надійти в продаж ще у травні цього року. Гаджет провалився в продажу: до червня 2018 року продали, приблизно, 150 тисяч смартфонів.
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