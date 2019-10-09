Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном



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Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі

Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери

Компанія Essential представила унікальний смартфон Project Gem з сильно витягнутим екраном.

Про це повідомив засновник Енді Рубін на своїй сторінці у Twitter.

За формою гаджет нагадує пульт: він вузький і сильно витягнутий. Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери. Його інтерфейс адаптований до незвичайної форми.

Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі. Зверху розташована камер АІ сканер відбитків пальців.

У компанії Essential підтвердили, що Project Gem є новим пристроєм фірми, але подробиці про нього поки не розкривають.

Раніше в серпні 2017 року Essential випустила флагманський смартфон Essential PH-1, що повинен був надійти в продаж ще у травні цього року. Гаджет провалився в продажу: до червня 2018 року продали, приблизно, 150 тисяч смартфонів.

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