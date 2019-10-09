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    Технології

    Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном

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    Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі - Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном
    Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі

    Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери

    Компанія Essential представила унікальний смартфон Project Gem з сильно витягнутим екраном.

    Про це повідомив засновник Енді Рубін на своїй сторінці у Twitter.

    За формою гаджет нагадує пульт: він вузький і сильно витягнутий. Спереду на смартфоні розміщений виріз для фронтальної камери. Його інтерфейс адаптований до незвичайної форми.

    Задня поверхня пристрою глянсова і переливається на світлі. Зверху розташована камер АІ сканер відбитків пальців.

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    Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном
    Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном
    Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном
    Телефон, що нагадує пульт. Компанія Essential представила телефон з витягнутим екраном

    У компанії Essential підтвердили, що Project Gem є новим пристроєм фірми, але подробиці про нього поки не розкривають.

    Раніше в серпні 2017 року Essential випустила флагманський смартфон Essential PH-1, що повинен був надійти в продаж ще у травні цього року. Гаджет провалився в продажу: до червня 2018 року продали, приблизно, 150 тисяч смартфонів.

    Нагадаємо, власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду.

    До слова, з 11 жовтня в Україні офіційно почнуть продавати iPhone 11.

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