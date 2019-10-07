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    Технології

    Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду

    • Розсилка
    Подряпину на склі смартфона може залишити навіть пластиковий предмет - Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду
    Подряпину на склі смартфона може залишити навіть пластиковий предмет

    Користувачі почали скаржитися на численні подряпини, що з’являються на скляних панелях

    Власники нових смартфонів Apple - iPhone 11 і iPhone 11 Pro - побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду.

    Після кумедних претензій з приводу «чортівні» на знімках, користувачі почали скаржитися на численні подряпини, що з’являються на скляних панелях.

    Причому дуже легко подряпати виявилося не тільки «бюджетний» iPhone 11, але і дорогі iPhone 11 Pro з iPhone 11 Pro Max.

    Компанія Apple стверджує, що iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max отримали «найміцніше скло серед смартфонів з обох сторін». Для iPhone 11 заявлено просто «найміцніше скло серед смартфонів».

    Проте, на форумі підтримки Apple з’явилися численні скарги на схильність смартфонів до подряпин, деякі з них підкріплені фотографіями.

    Розчаровані покупці стверджували, що поводилися зі смартфонами дбайливо і носили їх в кишенях без ключів або інших подібних небезпечних об’єктів.

    Власники смартфонів стверджують, що екран iPhone 11 Pro Max за ціною від $1 099 може подряпатися, наприклад, пластиковим брелоком.

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    на весь екран згорнути
    Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду
    Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду
    Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду

    «Причому мітка залишається досить глибока, щоб відчути її пальцем», - пишуть користувачі дорогих гаджетів.

    Нагадаємо, власники iPhone 11 Pro бачать на фото привидів і НЛО.

    Як повідомлялося, в Україні офіційно почнуть продавати iPhone 11.

    телефон технології Apple
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