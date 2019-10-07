Власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду
Користувачі почали скаржитися на численні подряпини, що з’являються на скляних панелях
Власники нових смартфонів Apple - iPhone 11 і iPhone 11 Pro - побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду.
Після кумедних претензій з приводу «чортівні» на знімках, користувачі почали скаржитися на численні подряпини, що з’являються на скляних панелях.
Причому дуже легко подряпати виявилося не тільки «бюджетний» iPhone 11, але і дорогі iPhone 11 Pro з iPhone 11 Pro Max.
Компанія Apple стверджує, що iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max отримали «найміцніше скло серед смартфонів з обох сторін». Для iPhone 11 заявлено просто «найміцніше скло серед смартфонів».
Проте, на форумі підтримки Apple з’явилися численні скарги на схильність смартфонів до подряпин, деякі з них підкріплені фотографіями.
Розчаровані покупці стверджували, що поводилися зі смартфонами дбайливо і носили їх в кишенях без ключів або інших подібних небезпечних об’єктів.
Власники смартфонів стверджують, що екран iPhone 11 Pro Max за ціною від $1 099 може подряпатися, наприклад, пластиковим брелоком.
«Причому мітка залишається досить глибока, щоб відчути її пальцем», - пишуть користувачі дорогих гаджетів.
Нагадаємо, власники iPhone 11 Pro бачать на фото привидів і НЛО.
Як повідомлялося, в Україні офіційно почнуть продавати iPhone 11.