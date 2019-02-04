Телескоп Hubble сфотографував скупчення зірок, якому понад 13 млрд років



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Фото: NASA

Загальна вага скупчення дорівнює вазі близько 140 тисяч Сонць

Орбітальний телескоп NASA Hubble зробив знімок кульового скупчення зірок, вік якого вчені оцінюють у близько 13,1 мільярда років.

Про це повідомили в агентстві NASA.

Зазначається, що скупчення зірок розташоване на краю карликової галактики Велика Магелланова Хмара, яка є одним із «сусідів» нашого Чумацького Шляху.

Скупчення, яке отримало позначення NGC 1466, розташоване в 160 тисячах світлових років від Землі.

Згідно з розрахунками американських учених, загальна вага скупчення дорівнює вазі близько 140 тисяч Сонць, його вік — близько 13,1 мільярда років, що майже дорівнює віку всього Всесвіту.

Раніше орбітальна обсерваторія NASA виявила як виглядає процес злиття двох галактик.

Ці галактики були помічені космічним телескопом Hubble. Два галактичних ядра розділені приблизно 13 тисячами світлових років. Галактики знаходяться на відстані близько 350 мільйонів світлових років від Землі.

Зображення зібрано з нових даних, які демонструють, що пил і газ, які обертаються навколо галактик, що зіткнулися, стали ще більш помітними. Знімок складається з даних, зібраних за допомогою двох інструментів, встановлених на телескопі Hubble.