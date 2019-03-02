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    Технології

    Twitter дозволить користувачам приховувати чужі відповіді

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    Twitter дозволить користувачам приховувати чужі відповіді

    Функція ускладнить перегляд відповідей і буде заважати почати скандал, заявили в компанії

    Компанія Twitter працює над функцією «Приховати твіт», яка дозволить власникові облікового запису в мережі приховувати відповіді інших користувачів на першу публікацію.

    Про це повідомляє видання The Verge.

    Повідомляється, що новий інструмент не дозволить користувачеві видалити або заблокувати відповіді, але ускладнить їх перегляд і буде заважати почати скандал або цькування навколо стартового повідомлення, сподіваються в компанії.

    Функція напередодні була виявлена розробником програмного забезпечення Джейн Маньчун Вонг, яка захоплюється пошуком помилок і прихованих можливостей додатків.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервіс мікроблогів Twitter може відмовитися від кнопки «мені подобається», щоб поліпшити якість обговорень. Глава Twitter Джек Дорсі заявив під час одного з заходів компанії, що він не любитель кнопки «мені подобається« і що скоро він позбавиться від неї.

    технології Twitter соціальні мережі
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