Twitter дозволить користувачам приховувати чужі відповіді



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Функція ускладнить перегляд відповідей і буде заважати почати скандал, заявили в компанії

Компанія Twitter працює над функцією «Приховати твіт», яка дозволить власникові облікового запису в мережі приховувати відповіді інших користувачів на першу публікацію.

Про це повідомляє видання The Verge.

Повідомляється, що новий інструмент не дозволить користувачеві видалити або заблокувати відповіді, але ускладнить їх перегляд і буде заважати почати скандал або цькування навколо стартового повідомлення, сподіваються в компанії.

Функція напередодні була виявлена розробником програмного забезпечення Джейн Маньчун Вонг, яка захоплюється пошуком помилок і прихованих можливостей додатків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервіс мікроблогів Twitter може відмовитися від кнопки «мені подобається», щоб поліпшити якість обговорень. Глава Twitter Джек Дорсі заявив під час одного з заходів компанії, що він не любитель кнопки «мені подобається« і що скоро він позбавиться від неї.