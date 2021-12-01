Twitter видалятиме світлини людей, оприлюднені без їхньої згоди
Заборонено також оприлюднювати документи сторонніх осіб, що посвідчують особу, особисті номери телефонів або електронні адреси
Користувачі соціальної мережі зможуть за запитом видаляти фотографії, оприлюднені без їхньої згоди. Про це йдеться в оновлених правилах користування Twitter.
Соціальна мережа оновила політику конфіденційності. Згідно з оновленням, публікації видалятимуться, якщо Twitter отримає повідомлення, що фото або відеозапис були оприлюднені без згоди особи, що на них зображена.
Водночас не йдеться про фото, відео і відповідні твіти за участі громадських діячів, якщо вони опублікували їх з огляду на суспільні інтереси.
У соцмережі, крім того, заборонено оприлюднювати без згоди приватну інформацію інших людей про домашню адресу або решту інформації, пов’язаної з приватними місцями, йдеться у повідомленні.
Заборонено також оприлюднювати документи сторонніх осіб, що посвідчують особу, особисті номери телефонів або електронні адреси, дані банківських рахунків та кредитних карток, а також медичну інформацію.